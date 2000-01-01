PChomeX 家好選物上線
國際名模 吳宜樺
拍攝五感系列短影音
黃子佼、Bii畢書盡直播
推薦家好選物系列品牌
米其林餐盤推薦
baan 系列商品上市
雙金男主劉冠廷、YouTuber關韶文
參加大稻埕沉浸式體驗
Jasons Market Place
101店中店策展
全台通路巡迴販促
PChomeX 星級主廚特餐車
於Vouge野餐日登場
Coopers 華山音樂會
駐唱歌手歡慶Coopers上線
首度亮相！銷售直破千瓶
Coopers受邀參加500趴
破萬人潮共襄盛舉
家好選物專屬冰櫃
進軍全台家樂福
台北國際酒展
力推澳洲精釀啤酒Coopers
獲得民眾廣大迴響
Coopers澳洲精釀啤酒
二次受邀參與Vouge野餐日
{The life of}
我們相信，每個人都是一個終端點
如同未知數 ””
乘載著 關於生活方式的無限可能
而家，就是凝聚人與人的所在
當美好的事物與體驗，在此加乘激盪
生活，就能超乎想像
PChomeX，跳脫生活公式的選物思維
為每一個人與家，精選創造更高品質的居家風格
從日常餐桌，深入到每個生活環節的片刻光景
在人與人、家與家的交互關係間
加好質感，也家好生活
選物，是家的藝術 PChomeX 家好選物
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