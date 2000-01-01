Coopers
精釀啤酒 廣宏一
明星主廚 桃城雞排 麻膳堂
×好吃
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桃城雞排嘉義炸物擔當
麻膳堂台灣新創美食
阿廣的菜市場明星主廚品牌
×好穿
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×好動
×好玩
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萬粉明星主廚：廣宏一自創品牌「阿廣的菜市場」，
致力打造「懶人系」自煮美食；
首度與「日本食研集團」共同合作，
首推三款黃金湯底，主廚堅守高品管製程，
直火慢熬，讓平凡料理也不同凡響。

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桃城雞排 桃城雞排 炸物擔當 桃城雞排 炸物擔當 桃城雞排 炸物擔當 桃城雞排 炸物擔當 桃城雞排 炸物擔當 桃城雞排 炸物擔當

「桃城」是嘉義市最早的別名！

而桃城雞排的緣起
就從2000年時桃媽為了生計開始說起…
一個人、一攤車、一片雞排
歷經9年，開創了桃城雞排
並首創「炸全雞」，風靡全台！

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麻膳堂 台灣新創美食 麻膳堂 台灣新創美食 麻膳堂 台灣新創美食 麻膳堂 台灣新創美食 麻膳堂 台灣新創美食 麻膳堂 台灣新創美食
麻膳堂 LOGO

更美好，體驗台灣的美味
麻膳堂致力提供更自在、
更安心地用餐經驗來享受這份美味

一日三餐，飲食充分展現根深蒂固的文化精髓
而家中餐桌上的家常菜
也是最能看出深度和功底的根本料理

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麻膳堂 #1717 情感 影片
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誕生於1862年，是澳洲最大的家族型啤酒廠！
號稱最道地的#澳洲精釀啤酒
採用獨特的類香檳發酵技術釀造
裝罐前添加獨特酵母菌株，進行二次發酵
使氣泡與風味更加豐富滑順！

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PChomeX 家好選物上線

國際名模 吳宜樺

拍攝五感系列短影音

黃子佼、Bii畢書盡直播

推薦家好選物系列品牌

米其林餐盤推薦

baan 系列商品上市

雙金男主劉冠廷、YouTuber關韶文

參加大稻埕沉浸式體驗

Jasons Market Place

101店中店策展

全台通路巡迴販促

PChomeX 星級主廚特餐車

於Vouge野餐日登場

Coopers 華山音樂會

駐唱歌手歡慶Coopers上線

Coopers 華山音樂會

首度亮相！銷售直破千瓶

Coopers受邀參加500趴

破萬人潮共襄盛舉

家好選物專屬冰櫃

進軍全台家樂福

台北國際酒展

力推澳洲精釀啤酒Coopers

台北國際酒展

獲得民眾廣大迴響

Coopers澳洲精釀啤酒

二次受邀參與Vouge野餐日

乃由楊光宗主廚
與亞緻餐飲共同監製
在微小火候反覆開關間
將牛筋與牛腱燉煮地入口即化
呈現星級美味！

家呷的文藝復興
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baan LOGO

baan 在泰文是”家”的意思！
而家，就是凝聚人與人之所在

承襲泰國正宗風味，
加乘米其林一星餐廳主廚監製
baan，
以為家人料理的心意，為每位客人上桌
讓你在家享受米其林星級美味

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